Bilişim Vadisi’nde Robotaksi yarışması

Kocaeli'nın Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda gençler yarıştı. Yarışları izleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Otonom teknolojiler geleceğin teknolojileri, böylece gençlerimiz geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyorlar" dedi. Bilişim Vadisi, TÜBİTAK ve HAVELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na yurtdışından 5, yurtiçinden 127 olmak üzere toplam 132 takım başvuru yaptı. Yarışmada, ikisi lise takımı olmak üzere 17 takım finalde yarışmaya hak kazandı. Bakan Varank, otonom teknolojilerinin geleceğin teknolojisi olduğunu belirterek, "Otonom teknolojiler geleceğin teknolojileri, böylece gençlerimiz geleceğin teknolojilerinde şimdiden çalışma yapıyorlar. Global firmalar bile bunu tam anlamda oturtmuş değil" ifadelerini kullandı.