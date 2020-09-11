Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecan içinde beklediği emekli zamları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Ocak ayının yavaş yavaş yaklaşması ile birlikte ise, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı araştırılmaya başlandı.

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hatırlanacağı üzere emeklilerin Temmuz maaş zammı yüzde 5.75 olarak hesaplara yansımıştı. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar…