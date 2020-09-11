Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Ocak zammı ile ilgili : SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Türkiye’de milyonlarca her yıl, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Bu noktada maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri ise milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken, son 6 ayın enflasyon rakamları oluyor. Peki, 2021 SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı kaç para olacak? İşte detaylar

Giriş Tarihi: 11.9.2020 21:26 ABONE OL
Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecan içinde beklediği zamları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere milyonlarca emekli her yıl Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyor. Ocak ayının yavaş yavaş yaklaşması ile birlikte ise, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı araştırılmaya başlandı.

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Hatırlanacağı üzere emeklilerin Temmuz maaş zammı yüzde 5.75 olarak hesaplara yansımıştı. Peki, emekli Ocak zammı ne kadar olacak?

İşte detaylar…

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

En düşük maaş buna göre memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 860 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 921 liraya yükselecek. Memurların aile yardımı da bu oranda artacak.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

TÜFE TAHMİNİ % 10.82

Ekonomistlerle yapılan Ağustos ayı beklenti anketinde cari yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi yüzde 10.82 çıktı.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

Bu tahmin gerçekleşirse, önümüzdeki Ocak ayında 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon kadar zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 4.79 yükselecek.,

PROMOSYON NASIL ARTIRILIR?

Bazı bankalar ise kampanyalarla tutarı artırıyor. İsteyenler bu imkanlardan yararlanabiliyor. Ancak şartları iyi araştırmak gerekiyor. Ek ürün koşulu aramaksızın bin-bin 200 lira ödeme yapanlar olduğu gibi, belirli koşullara uyanlara 2 bin 550 liraya varan promosyon verenler de var.

Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?

PROMOSYON TABAN TUTARA YENİ ZAM

Emekliler, promosyonda taban tutarların daha da artırılmasını istiyor. Konu Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) tarafından da gündeme taşındı. Dernek, "Banka promosyonlarına bir artış daha yapılsın. Promosyon için bir komisyon kurulsun ve bütün taraflar masada olsun" açıklaması yaptı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: SSK ve BAĞ-KUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç tl olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA