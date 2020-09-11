Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Herkes 'Koronavirüs aşısı'nı bekliyor: Ancak bulunduktan sonraki en büyük...

Herkes ''nı bekliyor: Ancak bulunduktan sonraki en büyük...

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (), koronavirüse karşı geliştirilecek aşının dünya çapındaki dağıtımının şimdiye kadar ki en büyük nakliye sorununu beraberinde getireceğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 09:13 Son Güncelleme: 11.9.2020 09:24 ABONE OL
'Koronavirüs aşısı' bulunduğu takdirde çok gerekli olacak: Çoğunun görevde kullanılması imkansız!

, "Dünya geneline gerekli doz da aşıyı ulaştırmak için her gün 8 bin Jumbo jet gerekli" açıklamasını yaptı.

'Koronavirüs aşısı' bulunduğu takdirde çok gerekli olacak: Çoğunun görevde kullanılması imkansız!

İcra Kurulu Başkanı Alexandre de Juniac, Kovid-19 aşılarının nakliyesi hakkında yaptığı açıklamada, "Kovid-19 aşılarının güvenli şekilde taşınması küresel hava yolu kargo endüstrisi için yüzyılın en önemli görevi olacak. Ancak bu görev dikkatli ve ileri düzey bir planlama yapılmadan gerçekleştirilemez" dedi.

'Koronavirüs aşısı' bulunduğu takdirde çok gerekli olacak: Çoğunun görevde kullanılması imkansız!

Aşıların nakliyesi için gerekli ortam sıcaklığının 2 ila 8 derece olmasının yanı sıra bazı aşıların ise sıfır derecenin altında muhafaza edilmesi gerekiyor. Bu durum çoğu uçağın bu görevde kullanılmasını imkânsız hale getirdiği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Herkes 'Koronavirüs aşısı'nı bekliyor: Ancak bulunduktan sonraki en büyük...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA