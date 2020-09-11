Kadın çiftçilere yüzde 50 hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Lisanslı Depo Desteği kapsamında 16.4 milyon lira destek ödemesinin yapılacağını açıkladı. Pakdemirli, "Ticaret Bakanlığınca belirlenmiş ve Bakanlığımıza bildirilmiş 95 lisanslı depoya, 2020 yılı ikinci dönem için toplamda 16.4 milyon lira cuma günü saat 18.00 itibarıyla kira bedeli olarak ödenecek" bilgisini verdi. Ayrıca, küçük aile işletmeleri kapsamında gençlere ve kadın çiftçilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam ettiklerini belirten Pakdemirli, "Kırsal kalkınma yatırım destekleri ile küçük aile işletmeleri kapsamında ve özellikle genç (18-40 yaş) ve kadın çiftçilerimize 2021-2025 döneminde bitkisel ve hayvansal ürünlerin işlenmesi (meyve sebzelerin dondurulması, kurutulması, konserve, reçel, erişte vb.), paketlenmesi faaliyetlerine yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Bunun için yeni dönem Cumhurbaşkanlığı kararını Temmuz ayında çıkardık" değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pakdemirli, yüzde 50 hibede önceliğin genç ve kadınlara verileceğini söyledi. ANKARA