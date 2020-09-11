Next Game Startup’ın kazananları belli oldu

TÜRKİYE'DE oyun pazarındaki girişimlerin artırılması hedefiyle düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup'ın finalistleri İzmir Fuarı'nda düzenlenen etkinlikte ortaya çıktı. INTEL ESL Gaming Fest 2020 kapsamında bu sene ilki düzenlenen oyun girişimciliği yarışması Next Game Startup'ta 100'den fazla yarışmacı takım arasından dereceye giren ilk 10 girişim, 5 Eylül Cumartesi günü jüri karşısına çıktı. Finalistlerin oyunlarını anlattıkları etkinlikte jüri, değerlendirmelerini ekip yapısı, örnek ürün, finansal ve pazarlama alanında değerleme ve yatırım ihtiyacı kriterlerine göre yaptı. Finalistler arasından birinciliği "Chamber Bound" oyununu geliştiren Team Untested alırken Pyramid Games ikincilik, 8art Game Studio da üçüncülük ödülüne hak kazandı. Puzzle türündeki PC oyunu Chamber Bound oyunuyla birinci gelen Team Untested, 25 bin TL ile ödüllendirildiler. İkinci olan Pyramid Games ise 15 bin TL ve üçüncü olan 8art Game Studio ise 10 bin TL para ödülü kazandı.