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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve ne kadar, kaç TL oldu?

son dakika hareketliliği, piyasaların son işlem günü olan bugün de devam ediyor. Gram altının fiyatı, bugüne düşüşle başladı ve 464 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir seyir içerisinde bulunuyor. Peki, 11 Eylül çeyrek, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 11 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 11.9.2020 07:10 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı ve güncel , piyasaların son işlem günü olan bugün de hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugüne düşüşle başladı ve 464 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bilindiği üzere, koronavirüs pandemisi nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına gelmişti. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 11 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 11 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.099,90
  • Satış: 3.120,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.116,00
  • Satış: 3.163,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 464,98
  • Satış: 465,06

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.504,80
  • Satış: 1.526,70

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 754,80
  • Satış: 764,30

TAM ALTIN

  • Alış: 3.005,80
  • Satış: 3.065,43

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

5 UZMAN ALTIN FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ

5 uzman altın fiyatlarındaki gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılar için kritik analizlerde bulundu.

"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"

ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan analizi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"

Meksa Yatırım tarafından hazırlanan analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

"BU ORTAMDA ALTIN YÖN ARAYIŞI İÇERİSİNDE"

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatlarını A Para'da masaya yatırdı. Karadağ, yıl başından bu yana altın fiyatlarının en kötüyü fiyatladığına dikkat çekerek, "Bu ortamda altın yön arayışı içerisinde" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AŞAĞI BİR HAREKETİN OLMA İHTİMALİ VAR"

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, için 1920 dolar seviyesinin aşağı kırılması durumunda senaryonun değişebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için benim beklentim yeni bir yükseliş değil, yatay ve önümüzdeki dönemde aşağı bir hareketin olma ihtimali" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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