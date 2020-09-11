SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların son işlem günü olan bugün de son dakika hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugüne düşüşle başladı ve 464 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bilindiği üzere, koronavirüs pandemisi nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına gelmişti. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 11 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 11 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.