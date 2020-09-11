SON DAKİKA: Altın fiyatlarında bugün hareketlilik! 11 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların son işlem günü olan bugün de son dakika hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugüne düşüşle başladı ve 464 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bilindiği üzere, koronavirüs pandemisi nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına gelmişti. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.
Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.
Haberimizden, 11 Eylül 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
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GRAM ALTIN
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YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
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5 UZMAN ALTIN FİYATLARINI DEĞERLENDİRDİ
5 uzman altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri değerlendirerek, yatırımcılar için kritik analizlerde bulundu.
"TEKNİK GÖRÜNÜM AŞAĞI YÖNLÜ SİNYALLER VERİYOR"
ÜNLÜ & Co / DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Hafta başında ISM imalat endeksinin beklentilerden daha güçlü bir tablo ortaya koymasının yanında ABD'de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvurularının 1 milyon sınırının altında kalması altın fiyatları üzerindeki baskının artmasına neden olurken fiyatlar son bir haftanın en düşük seviyelerini test etti. Alçalan tepeler yaparak hareket etmesine paralel olarak ons altında teknik görünümün aşağı yönlü sinyaller vermeye devam ettiğini düşünüyoruz. 1930 doların altını riskli bölge olarak kabul ederken özellikle 1900 doların altındaki rakamların ise net bir kırılmaya işaret edebileceğini düşünüyoruz."
"DİRENÇ SEVİYELERİNİ GEÇMEKTE ZORLANIYOR"
Meksa Yatırım tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: "Yükseliş hareketi direnç seviyelerini geçmekte zorlanıyor. İlk destek 1.922 seviyesinde bulunuyor. Sonraki destekler ise 1.910-1.900 olarak görülüyor. İlk dirençler 1.946 ve 1.951 seviyelerinde. Tepki çıkışının devamı için 1.951 seviyesinin geçilmesi gerekecek. Sonraki dirençler 1.972 ve 1.990-2.015 seviyelerinde bulunuyor. 30 dk. grafikte oluşan henüz teyit olmayan "alçalan takoz" formasyonunun izlenmesinde yarar var. Kâr satışlarıyla kısa dönemli destek noktalarının test edilmesi nedeniyle destek noktalarında tepki alım olasılığını dikkatte tutmakta yarar var."
"BU ORTAMDA ALTIN YÖN ARAYIŞI İÇERİSİNDE"
Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Eda Karadağ, altın fiyatlarını A Para'da masaya yatırdı. Karadağ, yıl başından bu yana altın fiyatlarının en kötüyü fiyatladığına dikkat çekerek, "Bu ortamda altın yön arayışı içerisinde" dedi.
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE AŞAĞI BİR HAREKETİN OLMA İHTİMALİ VAR"
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş A Para'da yayına katılarak altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Erbaş, altın fiyatları için 1920 dolar seviyesinin aşağı kırılması durumunda senaryonun değişebileceğini ifade ederek, "Altın fiyatları için benim beklentim yeni bir yükseliş değil, yatay ve önümüzdeki dönemde aşağı bir hareketin olma ihtimali" dedi.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.