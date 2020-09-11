SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş metro açıklaması: Yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili olarak, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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