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! 'ndan flaş açıklaması: Yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Hattı ile ilgili olarak, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık. 'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 11.9.2020 11:18 Son Güncelleme: 11.9.2020 11:38 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş metro açıklaması: Yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ile ilgili olarak, "Bu metro hattımızı da yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, "Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı inşallah 18 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş metro açıklaması: Yapması gerekenler yapmadığı için üzerimize aldık
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