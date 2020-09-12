30 kuyu açılacak doğalgaz 2023’te karaya çıkacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin olarak "Önce 'arayamazsın' dediler, aramaya başladık. Bir kısım malum çevre, 'arasa da bunlar bulamaz' dediler, bulduk. Şimdi 'bulsa da çıkartamazlar' demeye başladı. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. Marmara'da daha önce doğalgaz keşfimiz vardı. Tabii miktar bu kadar değildi, çıkarttık. Şimdi o saha bitti. O sahada şu anda BOTAŞ eliyle yer altı doğalgaz deposu yapıyoruz" diye konuştu. Bakan Dönmez, Avrupa'dan bazı pozitif açıklamalar yapıldığını belirterek, "Çünkü Avrupa da enerjide dışa bağımlı. Bu coğrafyada, Karadeniz'de böyle büyük bir keşfin olması bizi doğrudan ilgilendiren, sevindiren bir durum. Karadeniz diğer keşiflerle birlikte baktığınızda hidrokarbon kaynakları açısından Avrupa'nın Kuzey Denizi olabilecek bir potansiyel içeriyor" dedi.Bakan Dönmez, Karadeniz'in Basra Körfezi'ne veya İran Körfezi'ne göre daha derin olduğunu belirterek, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi 3 yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. 2023'de karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz" dedi.