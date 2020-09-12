30 milyon dolarlık yerlileşme adımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, temizlik ve kişisel bakım ürünleri üreticisi ve 33 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Procter&Gamble (P&G) firmasının önümüzdeki dönemde Türkiye'de yeni yatırımları ve yerlileşme adımları atacağını bildirdi. P&G'nin Türkiye'deki tedarik zinciri ve yerlileşme adımlarına değinen Varank, "Özellikle pandemide kişisel hijyen ve temizlik ürünleri çok daha fazla gündeme geldi. O günlerde, yerlileşmede global tedarikçilerin Türkiye'deki tedarikçileri nasıl değerlendirmeye başladıklarıyla ilgili bir örnek vermiştim. O örnek Procter&Gamble ile ilgiliydi. P&G deterjanda kullandığı bazı kimyasalları o dönemde Çin'den ithal edemeyince Türkiye'deki üreticilerle anlaşıp bu ürünleri yerli olarak üretmeye başladı" diye konuştu. Firmanın 2023'e kadar yeni bir yerlileşme hedefi olduğuna dikkati çeken Varank, "30 milyon dolarlık ürünü yerli tedarikçilerden almak üzere bir plan yapmışlar" dedi.