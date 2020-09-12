Altın ve enerji hariç 2.1 milyar dolar fazla

Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Cari işlemler hesabı temmuzda beklentilerin altında 1.817 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 14.941 milyar dolar oldu. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler geçen yılın aynı ayına göre 4.62 milyar dolar azalarak 288 milyon dolar oldu. Temmuz 2019'da 5.35 milyar dolar fazla veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, Temmuz 2020'de 2.1 milyar dolar fazla verdi. Portföy yatırımlarında temmuzda 254 milyon dolar net giriş kaydedildi. Resmi rezervlerde ise 1.28 milyar dolar net azalış gözlendi.