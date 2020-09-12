Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Başkan Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki: Sizin bu puanlarınızın kıymeti yok

Başkan Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki: Sizin bu puanlarınızın kıymeti yok

Başkan ETÜ Mezuniyet Töreni programında çok önemli mesajlar verdi. Erdoğan kredi derecelendirme kuruluşlarının ekonomisi hakkındaki manipülatif not kararlarına ilişkin, "Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok." dedi.

Giriş Tarihi: 12.9.2020 17:04 Son Güncelleme: 12.9.2020 17:08 ABONE OL
Başkan Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki: Sizin bu puanlarınızın kıymeti yok

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Vesayetten Demokrasiye Milli İrade Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'ne de katıldı. Erdoğan burada, "Ekonomik faturalarından ziyade darbelerin asıl etkisi, adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde önemli açıklamalar | Video

KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARI'NA: SİZİN BU PUANLAMALARINIZIN KIYMETİ HARBİYESİ YOK

Erdoğan Kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili "Kalkmışlar bizim puanımızı düşürme yoluna gidiyorlar. Ne yaparsanız yapın sizin bu puanlamalarınızın kıymetiharbiyesi yok." dedi.

VESAYET HEVESLİLERİNE ASLA UNUTAMAYACAKLARI BİR DERS VERDİK

Başkan Erdoğan TOBB ETÜ Mezuniyet Töreni'nde, "Türkiye'nin demokrasi mücadelenin aynası işte bu (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) adadır. Türk demokrasisinin dibe vurmasının da şaha kalkmasının da sembolü burasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin üzerindeki tüm vesayet izlerini ortadan kaldırdık. 15 Temmuz destanımızla vesayet heveslilerine asla unutamayacakları bir ders verdik." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi: Moody's'den skandal karar! Türkiye salgından en az etkilenen ülkeler arasında yer alırken...
Son dakika haberi: Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda bir ilk! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan kredi derecelendirme kuruluşlarına sert tepki: Sizin bu puanlarınızın kıymeti yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA