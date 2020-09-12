Depremzede konutları ekimde teslim ediliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'taki Sivrici merkezli depremde evleri zarar görenler için Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapılan konutların ekim ayında tesliminin yapılacağını bildirdi. Kurum, şöyle konuştu: "Depremden hemen sonra bir yandan hasar tespitleri yapıldı bir yandan da yeni kalıcı konutların yapımına başladık. Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik ve toplamda 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18 bin 500'ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk bir kentsel dönüşümü ve deprem dönüşüm projesi başlattık."