Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Depremzede konutları ekimde teslim ediliyor

Depremzede konutları ekimde teslim ediliyor

Giriş Tarihi: 12.9.2020 ABONE OL
Depremzede konutları ekimde teslim ediliyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak'taki Sivrici merkezli depremde evleri zarar görenler için Malatya'nın Pütürge ilçesinde yapılan konutların ekim ayında tesliminin yapılacağını bildirdi. Kurum, şöyle konuştu: "Depremden hemen sonra bir yandan hasar tespitleri yapıldı bir yandan da yeni kalıcı konutların yapımına başladık. Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik ve toplamda 6 bin bağımsız bölümü Malatya'da, 18 bin 500'ü de Elazığ'da olmak üzere 25 bin konutluk bir kentsel dönüşümü ve deprem dönüşüm projesi başlattık."
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede konutları ekimde teslim ediliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA