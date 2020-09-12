Son dakika: Bakan Albayrak'tan 12 Eylül açıklaması

Bakan Albayrak: 40 yıl... 40 yıl önce bugün demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçen 12 Eylül darbesini unutmadık, unutmayacağız! O günleri ve yaşananları anlatan bu filmi özellikle de bilmeyen ve görmeyen herkesin izlemesini tavsiye ederim.







