Batman'da fıstık hasadı başladı

Son yıllarda çok sayıda çiftçinin fıstık üretimine yönelmesiyle il genelinde fıstık ekili alan 100 bin dekarı aştı. Eylül ayının ikinci haftasında olgunlaşan fıstıkları toplayan üreticilerin yüzü verimin yüksekliği dolayısıyla gülüyor.

Batman Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Hivzullah Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda fıstık ekiminin arttığını belirtti.

Fıstık üretimi yapan çiftçinin yüksek gelir elde ettiğini aktaran Aktaş, "Hububat üretimine elverişli olmayan arazilerimize fıstık dikme çabası içerisindeyiz. Batman 5 yıl öncesine kadar fıstık üretiminde 13 sıradaydı. Bu yıl itibarıyla 6. sıraya yükseldik. Geçtiğimiz yıl fıstık rekoltemiz düşüktü ancak bu yıl yüksek rekolte bekliyoruz." dedi.

"FISTIK GİBİ İŞİMİZ VAR"

Çiftçi Zeydan Beyca (42), Siirt fıstığı ürettiğini ve elde ettiği gelirin tatmin edici olduğunu belirterek, "8 sene önce verimsiz toprağımıza fıstık diktik. Çok şükür şu anda hasadını yapıyoruz. Bu sene mahsul çok iyi. İşimizden memnunuz. Çünkü fıstık gibi işimiz var."

Semra Beyca ise havanın serin olduğu sabah ve akşam saatlerinde yakınlarının yardımıyla fıstık topladıklarını söyledi.

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