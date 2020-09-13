Enerjide yeni müjdeler alacağımız günler yakın

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, her alanda bağımsız bir Türkiye yoluna baş koyduklarını belirterek, "'Karadeniz'de gaz arayamazsınız' dediler, aradık. 'Arasanız da bulamazsınız' dediler, bulduk. Şimdi 'bulsanız da çıkartamazsınız' diyorlar. Allah'ın izniyle nasıl bulduysak çıkartmasını da biliriz. İnşallah Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakın" dedi.Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin son durumu da şöyle paylaştı: "Şu anda yaklaşık 3 bin 500 - 4 bin metrelerdeyiz. 500 - 1000 metre arasında bir işimiz daha var, üçüncü katmandayız."Doğalgaz arz güvenliğindeki tek eksik parçanın ise yerli doğal gaz üretimi olduğunu belirten Bakan Fatih Dönmez, "Türkiye'nin yeni FSRU (Yüzer Doğal Gaz Depolama ve Gazlaştırma Gemisi) yılsonunda Türkiye'de olacak" bilgisini verdi.