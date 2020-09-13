HES kodu olmayana bilet satana ceza

Şehirlerarası yolcu taşıyan firmalar HES kodu olmadan bilet satmamaları konusunda uyarıldı. Kurala uymayan firmalara idari ve adli işlem yapılacak, otobüsler trafikten men edilirken, kovitli hastalar yurtlarda karantinaya alınacak.İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine 'Şehirlerarası Otobüslerde HES Kodu Zorunluluğu'na ilişkin genelge göndererek, bir dizi tedbir aldı.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi (internet-telefon üzerinden veya yüz yüze) esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacak.Yolculuk esnasında HES kodu kontrol edilecek.Kovid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacak.Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlar etkin şekilde denetlenecek.Denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecek.