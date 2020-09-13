Kısa çalışma aralığa kadar uzatılabilir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ni aralık ayı sonuna veya daha uzun bir vadeye kadar devam ettirebilecek paranın hazır olduğunu söyledi. Normalleşme Desteği bildirgelerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiğini söyleyen Selçuk, "Prim destekleri 1.000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını SGK olarak biz karşılıyor gibi olacağız" dedi. Şu ana kadar 6 milyon vatandaşa sosyal yardım verildiğini anlatan Selçuk, "Faz-1'de 2.1 milyon, Faz-2'de 2.3 milyon vatandaşımız yararlandı. Bunlar bizim ilk salgın başladığı zaman sosyal yardımlar veri tabanımızda olan vatandaşlarımıza acilen gönderdiğimiz miktarlardı" diye konuştu."Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında 2 milyar 76 milyon lira civarında bağış toplandığını anlatan Selçuk, şöyle konuştu: "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonumuza aktarıldı. Hatta büyük bir kısmı, 1.8 milyon lirası da vatandaşlarımıza ulaştırıldı, yüzde 90'a yakın oranda dağıtıldı. Şu anda 170 milyon lira civarında bir kaynak kaldı."