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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

SON DAKİKA: hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

son dakika hareketliliği, piyasaların kapalı olduğu hafta sonu da devam ediyor. Gram altının fiyatı, bugün hafif bir yükseliş yaşıyor ve 466 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir grafik içerisinde bulunuyor. Peki, 13 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 13 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 09:06 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı ve güncel , piyasaların kapalığı olduğu hafta sonu da hareketliliği yaşıyor. Gram altının fiyatı bugüne yükselişle başlayarak 466 TL seviyelerinden işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Son dört beş aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 13 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 13 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.117,80
  • Satış: 3.133,90

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.098,00
  • Satış: 3.145,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 466,12
  • Satış: 466,23

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.513,40
  • Satış: 1.533,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 759,00
  • Satış: 767,40

TAM ALTIN

  • Alış: 2.992,38
  • Satış: 3.050,28

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"

Analistler, altının fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, ''na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında konusunda gelişmelerini takip ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI AĞUSTOS AYI BAŞINDAN BU YANA ALÇALAN BİR KANAL İÇERİSİNDE"

ÜNLÜ & Co/DAHA tarafından hazırlanan altın fiyatları analizi: " Özellikle son iki işlem gününde daha belirgin bir şekilde yukarı yönlü hareket eden 1950 dolar seviyesinin üzerini test etmeye başladı. Ancak şimdilik büyük resimde anlamlı bir değişim olduğunu söylemek zor. Öyle ki altın Ağustos ayı başından bu yana alçalan bir kanal içerisinde hareket ediyor. Bu direncin aşılması için öncelikle 1960 doların üzerinde kapanışlar görülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan Mart ayı başından bu yana devam eden yukarı yönlü trendin bozulmaması için ise altının 1940 doların üzerinde kalıcı olması teknik görünüm açısından önem arz ediyor."

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, " için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?
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