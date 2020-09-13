SON DAKİKA: Altın fiyatları hafta sonu ne durumda? 13 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların kapalığı olduğu hafta sonu da son dakika hareketliliği yaşıyor. Gram altının fiyatı bugüne yükselişle başlayarak 466 TL seviyelerinden işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ile altın fiyatları son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Son dört beş aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylarda rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 13 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 13 Eylül 2020 Pazar gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.