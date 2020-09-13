SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

Normalleşme Desteği bildirgelerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiğini söyleyen Selçuk, "Prim destekleri 1.000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını SGK olarak biz karşılıyor gibi olacağız" dedi.
Şu ana kadar 6 milyon vatandaşa sosyal yardım verildiğini anlatan Selçuk, "Faz-1'de 2.1 milyon, Faz-2'de 2.3 milyon vatandaşımız yararlandı. Bunlar bizim ilk salgın başladığı zaman sosyal yardımlar veri tabanımızda olan vatandaşlarımıza acilen gönderdiğimiz miktarlardı" diye konuştu.
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında 2 milyar 76 milyon lira civarında bağış toplandığını anlatan Selçuk, şöyle konuştu:
"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonumuza aktarıldı. Hatta büyük bir kısmı, 1.8 milyon lirası da vatandaşlarımıza ulaştırıldı, yüzde 90'a yakın oranda dağıtıldı. Şu anda 170 milyon lira civarında bir kaynak kaldı."