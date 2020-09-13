SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

Şu ana kadar 6 milyon vatandaşa sosyal yardım verildiğini anlatan Selçuk, "Faz-1'de 2.1 milyon, Faz-2'de 2.3 milyon vatandaşımız yararlandı. Bunlar bizim ilk salgın başladığı zaman sosyal yardımlar veri tabanımızda olan vatandaşlarımıza acilen gönderdiğimiz miktarlardı" diye konuştu.