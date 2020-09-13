Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

! ''nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

haberi... Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'ni aralık ayı sonuna veya daha uzun bir vadeye kadar devam ettirebilecek paranın hazır olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 13.9.2020 09:53 Son Güncelleme: 13.9.2020 10:11 ABONE OL
SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

Normalleşme Desteği bildirgelerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiğini söyleyen Selçuk, "Prim destekleri 1.000 lira civarında ama 'nden faydalandıkları oranda verilecek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını SGK olarak biz karşılıyor gibi olacağız" dedi.

SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

Şu ana kadar 6 milyon vatandaşa sosyal yardım verildiğini anlatan Selçuk, "Faz-1'de 2.1 milyon, Faz-2'de 2.3 milyon vatandaşımız yararlandı. Bunlar bizim ilk salgın başladığı zaman sosyal yardımlar veri tabanımızda olan vatandaşlarımıza acilen gönderdiğimiz miktarlardı" diye konuştu.

SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamında 2 milyar 76 milyon lira civarında bağış toplandığını anlatan Selçuk, şöyle konuştu:

SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonumuza aktarıldı. Hatta büyük bir kısmı, 1.8 milyon lirası da vatandaşlarımıza ulaştırıldı, yüzde 90'a yakın oranda dağıtıldı. Şu anda 170 milyon lira civarında bir kaynak kaldı."

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! 'Kısa Çalışma Ödeneği'nde flaş gelişme: Aralık ayına kadar uzatılabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA