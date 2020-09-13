Taleplere yetişemiyorlar: 100 bin işçi aranıyor!

"PANDEMİ SÜRECİNDE EVDE OLANLAR MOBİLYALARINI DEĞİŞTİRME İHTİYACI DUYDU"

Mobilya satış mağazası yetkilisi Sinan Karaoğlan şunları söyledi;

"Pandemiyle birlikte Mart, Nisan ve Mayıs aylarında üretimimiz ciddi şekilde etkilendi. Pandemiyle birlikte üretimlerde durma yaşadık. Bu arada beklenti içinde olan hem düğünler hem alışverişler ve alışveriş odaklı alımlar hep beklemede kaldı. Bu bekleme sonrasında mobilya sektörünü çok iyi yönde etkiledi. Üretimimizi ve kapasitemizi artırdık. Eleman arayışımız devam ediyor. Mobilya taleplerine olan artış fiyat odaklı değil. İnsanlar pandemi sürecinde evde yaşadıkları dönemde mobilyalarını değiştirme ihtiyacı duydular. Evlilik dönemlerini geciktirdikleri için bir anda o dönemi sıkıştırılmış bir zamana Haziran ve Temmuz aylarına yaydıkları için bunun da çok etkisi oldu. Üreticiler fiyatlarını ulaşılabilir aralıkta tutmaya çalışıyor. Yatak odaları, yemek odaları, sandalyeler talep gören ürünler arasında. Evlerini döşemek isteyenler ana mobilya ürünlerini 15 bin ile 40 bin TL aralığında satın alıyor. Koltuk takımları 5 bin ile 9 bin TL arasında, yatak odaları 5 bin ile 10 bin TL arasında, yemek odaları 7 bin ile 10 bin TL arasında satılıyor."