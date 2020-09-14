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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA - Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? Canlı ve güncel rakamlar

- hareketliliği sürüyor! 14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? Canlı ve güncel rakamlar

Haftanın ilk işlem gününde binlerce vatandaş ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediyor. Koronavirüs salgınının etkileriyle beraber özellikle Ağustos ayında rekor üstüne rekor kıran sarı metal Eylül ayındaki yükselişini de sürdürürken bugün altının alış fiyatı 468 bandında seyrediyor. Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar ilerleyen günlerde fiyatların düşecek mi yoksa yükselişinin devam mı edeceğini merak ediyor. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 14.9.2020 07:34 Son Güncelleme: 14.9.2020 07:35 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 14 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

gelişmeleri… üzerindeki yükselişle beraber kazandıran yatırım aracının gün içerisindeki değişimleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların güncel olarak takip ettiği konular arasında geliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay rekorlara imza atan sarı metal Eylül ayı ile beraber sert dalgalanmalarını geride bıraktı. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

BUGÜN TAM YARIM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Koronavirüs salgınından etkilenerek çok ciddi yükselmeler gözlemlenen altın fiyatları düşecek mi sorusu binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken konuyla ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda A Para'ya katılarak değerlendirmelerde bulunan Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen altının yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek zor ifadelerini kullandı…

Altın fiyatları son dakika 14 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

ATA ALTIN

Alış: 3.117,80

Satış: 3.133,90

ATA ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.098,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

Satış: 3.145,00

Altın fiyatları son dakika 14 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

GRAM ALTIN

Alış: 466,12

Satış: 466,23

GRAM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika 14 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

YARIM ALTIN

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

YARIM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika 14 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 759,00

Satış: 767,40

ÇEYREK ALTIN CANLI

TAM ALTIN

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

TAM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika 14 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi

Altın fiyatları son dakika 14 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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SON DAKİKA - Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? Canlı ve güncel rakamlar
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