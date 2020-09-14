SON DAKİKA - Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? Canlı ve güncel rakamlar

Son dakika gelişmeleri… Altın fiyatları üzerindeki yükselişle beraber kazandıran yatırım aracının gün içerisindeki değişimleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların güncel olarak takip ettiği konular arasında geliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay rekorlara imza atan sarı metal Eylül ayı ile beraber sert dalgalanmalarını geride bıraktı. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

BUGÜN TAM YARIM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ?

Koronavirüs salgınından etkilenerek çok ciddi yükselmeler gözlemlenen altın fiyatları düşecek mi sorusu binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken konuyla ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda A Para'ya katılarak değerlendirmelerde bulunan Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen altının yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek zor ifadelerini kullandı…