SON DAKİKA - Altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 14 Eylül 2020 Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düşecek mi? Canlı ve güncel rakamlar

Son dakika gelişmeleri… Altın fiyatları üzerindeki yükselişle beraber kazandıran yatırım aracının gün içerisindeki değişimleri büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin yatırımcıların güncel olarak takip ettiği konular arasında geliyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay rekorlara imza atan sarı metal Eylül ayı ile beraber sert dalgalanmalarını geride bıraktı. Peki, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…
Koronavirüs salgınından etkilenerek çok ciddi yükselmeler gözlemlenen altın fiyatları düşecek mi sorusu binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yerini alırken konuyla ilgili uzman yorumları da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda A Para'ya katılarak değerlendirmelerde bulunan Emtia Piyasalar uzmanı Zafer Ergezen altının yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek zor ifadelerini kullandı…
ATA ALTIN
Alış: 3.117,80
Satış: 3.133,90
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 3.098,00
Satış: 3.145,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 759,00
Satış: 767,40
TAM ALTIN
Alış: 2.992,38
Satış: 3.050,28
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi
KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?
Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken altın fiyatları için son dakika değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.
Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, "Altın fiyatları 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.
Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.