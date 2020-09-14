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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla ilgili gelişmeler neledir?

Milyonlarca vatandaş Ocak zammının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Milyonlarca memur ve emekli vatandaş Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını alacak. 2021 Ocak ayında memur ve memur emeklisi olanlara 3 ve 6 aylık yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Peki memur ve memur emeklisi olanlara ne kadar zam yansıyacak? Enflasyon tahminlerine göre en düşük memur maaşı 3860 TL, emeklilerde ise en düşük 2921 TL olması bekleniyor. Peki Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağkur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Son gelişmeler nelerdir?

Giriş Tarihi: 14.9.2020 10:13 Son Güncelleme: 14.9.2020 10:15 ABONE OL
Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla ilgili gelişmeler neledir?

Memur ve emekli maaşlarına, 2021 Ocak ayında ve farkı da 4'ü aşarsa farkı yansıtılacak. Ocak'ta hakem kurulu kararı kapsamında yüzde 3 zam görünürken, enflasyon farkı ile bu oran artabilecek.

ENFLASYON TAHMİNİ KAÇ OLACAK?

2020'nin ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım zam oranına eklenecek. Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik enflasyon tahmini, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmine göre, Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkabilecek.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla ilgili gelişmeler neledir?

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Ocak artışı yüzde 3 olursa en düşük maaş; memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya, memur emeklilerinde 2 bin 814 liradan 2 bin 898 liraya yükselecek. Eğer oran yüzde 3.79'a yükselirse, en düşük memur maaşı 3 bin 860, memur emeklisi maaşı da 2 bin 921 liraya ulaşacak.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla ilgili gelişmeler neledir?

524 TL AİLE YARDIMI
Memurların aile yardımı da Ocak'ta artacak. Yüzde 3 ile eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 79,54 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya çıkacak.

Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla ilgili gelişmeler neledir?

6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur aylık 505,55 lira alıyorken, bu tutar 520,70 liraya ulaşacak. Eğer oranı yüzde 3.79 çıkarsa da 524,72 liralık aile yardımı söz konusu olacak.

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Emekli ve memur zammı ne kadar olacak? Ocak zammıyla ilgili gelişmeler neledir?
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