İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama! "3 ay içerisinde…”

Ortaya çıkışından kısa süre sonra tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını otomotiv sektöründe de olumsuz etkilere sebep oluyor. Otomobil fabrikalarının pandemi nedeniyle piyasaya sıfır kilometre araç sürememesi sebebiyle araç sahibi olmak isteyenler 2. El otomobil almaya yönelmiş ancak normal piyasasından yüksek fiyatlarla karşılaşmışlardı. Bu kapsamda Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı'nın yüksek ikinci el araç fiyatlarına ilişkin son dakika açıklamasındaki "3 ay" detayı dikkat çekti. Diğer yandan Batı, araç satışında yeni getirilen "yetki belgesi" uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

İKİNCİ EL OTOMOBİLDE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA! "FİYATLAR 3 AY İÇERİSİNDE…"

Kocaeli Oto Ticaret Merkezi Başkanı Fahrettin Batı tarafından yapılan son dakika 2. El araç fiyatları açıklaması ve diğer tüm detaylar şöyle;