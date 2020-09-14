Lüks otoda kayıp beklenmiyor

TÜRKİYE'DEKoluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar tarafından temsil edilen Fransız DS yatırımlarına devam ediyor. İlk showroom'unu İstanbul'da, ikincisini Ankara'da açan DS, şimdi de İstanbul-Kalamış'ta hizmet vermeye başladı. Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, 2021 ve 2022'de farklı şehirlerde yatırımların süreceğini açıkladı. Erciş, premium segmentte ÖTV düzenlemesi ve kur artışlarına rağmen geçen seneye göre bir kayıp yaşanmadan yılın tamamlanacağını söyledi.