Oto ustalarından esinlenen icat

Otomotiv sanayi Türkiye'deki Ar-Ge çalışmalarında başı çeken sektörler arasında yer alıyor. En çok Ar-Ge merkezi bulunan sektörler sıralamasında 181 Ar-Ge merkeziyle makine ve teçhizat sanayi ilk sırada bulunuyor. Otomotiv 159 Ar-Ge merkeziyle ikinci sırada yer alıyor. Dünya ölçeğinde yetersiz gibi görünse de Türkiye otomotiv sanayisi son yıllardaki inovatif çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Ar-Ge çalışmalarına ağırlık veren şirketler, yaptıkları yatırımların karşılığını almaya başladı. İstanbul-Sancaktepe, Gölcük ve İnönü'deki üç Ar-Ge merkezinde 1389 mühendisin çalıştığı Ford Otosan gibi… Son yıllarda yakıt tüketimi, karbon emisyonunun azaltılması, otonom ve elektrikli araçlara odaklanan şirketin Ar-Ge mühendisleri yepyeni bir icada imza attı. Fabrikadaki pres hatlarında sac parçaların imalatının hatasız olmasını sağlayan WhistleTracker Projesi'ni geliştirdiler. Uzun yıllar pres hatlarında çalışan bazı uzman kalıp ustaları preslenme esnasında oluşan sesi dinleyerek parçalarda yırtılma problemi olup olmadığını anlayabiliyor. İşte Ford Otosan mühendisleri de bu projede uzman kalıp ustalarından esinlendi. Projede endüstriyel ses algılayıcıları ve veri toplama aygıtını özel geliştirilen yazılımlarla bir araya getirerek ses algılayıcı ve veri toplama aygıtından alınan verileri dijital filtrelerden geçiriyor. Pres hattında şekil değiştirme sırasında çıkan ses, ortam gürültüsünden ayrıştırılıyor. Böylece yazılımda duyulabilen ve duyulamayan frekanslarda her parça özelinde yırtık oluşturmayacak sesi öğrenerek seste bir değişim fark edildiği anda ikaz verilmesini sağlıyor. Bu sayede üretim durduruluyor. Sistemin hata yakalama oranlarını artırarak üretim süreçlerindeki hatasız imalata katkı vermesi hedefleniyor. Şirket daha önce bazı hastalıklarını tedavisinde uygulanan ses dalgaları 'akustik rezonans' yöntemiyle presten çıkan parçalarda hata olup olmadığını tespit eden bir sistem geliştirmişti.