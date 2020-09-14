SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu hafta sonu tamamlanıyor!

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız."

Ayrıntılar geliyor...

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