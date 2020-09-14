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! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu hafta sonu tamamlanıyor!

haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "400 kilometrelik devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız." dedi

AA
Giriş Tarihi: 14.9.2020 12:41 Son Güncelleme: 14.9.2020 12:51 ABONE OL
SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu hafta sonu tamamlanıyor!

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu devam ediyor. İnşallah bu hafta sonu 5'inci kesimini tamamlıyoruz. 21 Aralık'ta da 6'ncı kesimiyle birlikte Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamını tamamlamış olacağız."

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SON DAKİKA! Bakan Karaismailoğlu müjdeyi verdi: Bu hafta sonu tamamlanıyor!
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