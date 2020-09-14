Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Son dakika haber: oranları ne kadar? , ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Kredi oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere bankalar kredi faiz oranlarını düşürmüş, araç ve konut kredisi başta olmak üzere rekor krediler çekilmişti. Virüs salgını sebebiyle faiz oranları düşürülmüş ve vatandaşın kredi çekmesi kolaylaştırılmıştı. Hatta Cumhuriyet tarihinin en düşük faizli kredi kampanyası bile başlatılmıştı. Kamu bankaları olan , Halbaknk ve Vakıfbank tarafından düşük faizli krediler devreye girmişti. Düşük faizli krediler otomobil ve konut satışlarını da arttırmıştı. Peki güncel kredi faiz oranları nedir? Hangi bank ne kadar kredi faizi kullandırıyor? İşte Ziraat, , İşbankası ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 14.9.2020 16:41 ABONE OL
Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

Son dakika... Kamu bankaları ve özel bankaları kredi oranların günden güne güncellemeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaş her gün kredi faizlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor ve buna göre sorgulama yapıyor. Peki bankaların konut - taşıt - ihtiyaç kredileriyle ilgili güncel faiz oranları kaç oldu? En düşük konut kredi faizi ne kadar oldu? İşte sizler için derlediğimiz güncel banka kredi faiz oranları...

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.34

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 0.99

TAŞIT: 1.30

İHTİYAÇ: 1.31

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.29

TAŞIT: 1.25 (0 KM ARAÇ)

İHTİYAÇ: 1.34

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.15

TAŞIT: 1.20

İHTİYAÇ: 1.30

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

İNG BANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.24

TAŞIT: 1.17 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.09

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.19

TAŞIT: 1.33 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.65

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.79

TAŞIT: 1.79

İHTİYAÇ: 1.71

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

YAPI KREDİ KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.35

TAŞIT: 1.28 (2.EL)

İHTİYAÇ: 1.99

Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları

QNB KREDİ FAİZ ORANLARI

KONUT: 1.49

İHTİYAÇ: 1.14

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haber: Faiz oranları ne kadar? Ziraat, Halkbank ve İş Bankası güncel konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA