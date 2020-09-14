Yalova'da inşa edilen iki dev gemi 1600 lastik üzerinde denize taşındı

Tersan Tersanesi, Norveçli firmayla yaptığı anlaşma gereğince 700'er kişi kapasiteli 4 yolcu gemisi yapımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Altınova yerleşkesinde karadaki çalışmaları tamamlanan 124'er metre uzunluk ve 22'şer metre yükseliğindeki "Havila Castor" ile "Havila Capella" adlı iki yolcu gemisinin denize indirme işlemi için sıra dışı bir operasyona imza atıldı.

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği, iki geminin taşınması işlemi için 5 ay önce proje çalışmalarına başladı. 14 gün süren hazırlık aşamasının ardından her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki gemiler, 200 aks üzerinde, 1600 lastik yardımıyla 4 günde yüzer havuza taşındı.

"KUZEY KUTBU'NA SEYAHAT TURLARINDA KULLANILACAK"

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, AA muhabirine, ürettikleri gemilerin çevreci özelliklere sahip olduğunu söyledi.

Paksu, "Gemilerimiz, dünyada en büyük batarya kapasitesine sahip gemilerinden olacak. Ayrıca Norveç'in kıyılarından Kuzey Kutbu'na, kıyılara kadar olan alanda seyahat turlarında kullanılacak. Bu seyahat esnasında hem doğal gazla hem de pille (batarya) çalışacak." dedi.

Gemilerin özellikleri bakımından Türkiye'nin kalitesini ortaya koyacağını vurgulayan Paksu, denize indirme operasyonunun başarıyla tamamlandığını anlattı.

Bu çalışmanın detaylarını aktaran Paksu, şöyle konuştu:

"12 bin tonluk bir kütleyi karadan denizimizin içindeki havuza kaydırdık. Oradan da aynı anda iki gemiyi denize indirdik. İlk defa bu kadar büyük iki gemiyi aynı anda karadan havuza, oradan da denize indirmiş olduk. Bu açıdan bizim için bir ilk oldu. Yani Fatih Sultan Mehmed'in torunları olarak toplamda 12 bin ton ağırlığındaki kütleyi karadan kaydırarak denize indirdik. Bu da bizim ve ülkemiz açısından gurur verici bir iş oldu."

Paksu, diğer 2 geminin de yapımına başladıkları bilgisini verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde işlerini aksatmadan sürdürdüklerini bildiren Paksu, tersanelerinde akla gelebilecek tüm sofistike gemileri inşa edebildiklerini, yüzde 100 elektrikli, doğal gazlı, hibrit gibi özellikli birçok gemi yapabildiklerini sözlerine ekledi.

"EN AĞIR KALDIRMA VE TAŞIMA İŞLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Taşıma işlemini yapan firmanın proje mühendislerinden Ahmet Özyazıcı da operasyon sırasında herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirtti.

Özyazıcı, "Tersan Tersanesinde bugüne kadar yapılmış en ağır kaldırma ve taşıma işlemini gerçekleştirdik. Her biri 6 bin 200 ton olan iki gemiyi yüzer havuza taşıdık. Kaldırma işleminde 9 bin ton kaldırma kapasitesine sahip 200 aks üzerinde 1600 lastikle bu operasyonumuzu tamamladık." ifadelerini kullandı.

Makine mühendisi Yüksel Akalın ise bir ilki başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.