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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL=

son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL=

ile ilgili son dakika haberleri özellikle koronavirüs salgını döneminde vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününe duran başlayan altın fiyatları Salı sabahı da vatandaşlar için merak konusu oldu. Peki Kapalıçarşı ve bankalarda altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Aşağıda, canlı gram, tam, yarım, fiyatları ve dönemlik grafikler yer alıyor.

Giriş Tarihi: 15.9.2020 07:52 Son Güncelleme: 15.9.2020 07:56 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL=

geçtiğimiz ay sert iniş ve çıkışlar ile gündeme gelmiş ve bu nedenle de vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmıştı. Eylül ayına girmemizle birlikte dalgalanmaların yavaşladığı altın fiyatları yatırımcılar için merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 15 Eylül Salı sabah itibari ile altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, haftanın ikinci işlem gününde güncel ve canlı altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 15 EYLÜL 2020

Durum böyle olunca da, ' fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL=

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 425,98
  • Satış: 442,45

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL=

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, " için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi

Altın fiyatları son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL=

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Altın fiyatları son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL=

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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Altın fiyatları son dakika haberleri | 15 Eylül 2020 Bugün Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL=
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