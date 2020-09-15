Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Eylül Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı ve uzman yorumları

hareketliliği: 16 Eylül Bugün Gram, tam, yarım, ve fiyatları ne kadar? Canlı ve uzman yorumları

gelişmeleri haftanın üçüncü gününde merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar uzman yorumları eşliğinde canlı rakamları takip ediyor. Döviz kurundaki ani yükseliş yatırımcısını sarı metale yönlendirirken yine bu noktada, güncel ve canlı altın rakamlarına göz atılmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Peki, ? 16 Eylül 2020 Bugün Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

Giriş Tarihi: 16.9.2020 06:30 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı ve uzman yorumları

Gündemde en çok araştırılan konular arasında haberleri yer alıyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar ve akabinde gelen uzman yorumları yakından takip ediliyor. En son Kapalıçarşı 24 ayar külçe altının gram fiyatı 473,57 liradan cumhuriyet altını ise 3.085,86 liradan işlem gördü. Peki Tam, , yarım, çeyrek ve gram , kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel olarak yakından takip edilen konuların başında altın fiyatları canlı ve uzman yorumları yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayanların sayısı ise bir hayli fazla. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

16 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve fiyatındaki son durum şöyle;

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı ve uzman yorumları

ATA ALTIN

Alış: 3.144,90

Satış: 3.162,50

ATA ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.115,00

Satış: 3.163,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 471,36

Satış: 471,45

GRAM ALTIN CANLI

YARIM ALTIN

Alış: 1.526,70

Satış: 1.547,10

YARIM ALTIN CANLI

ÇEYREK ALTIN

Alış: 765,70

Satış: 774,50

ÇEYREK ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Eylül Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Canlı ve uzman yorumları

TAM ALTIN

Alış: 3.008,31

Satış: 3.066,52

TAM ALTIN CANLI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 426,42

SATIŞ: 442,91

22 AYAR BİLEZİK CANLI

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"

Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, 'Koronavirüs aşısı'na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında altın fiyatları konusunda gelişmelerini takip ediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Eylül Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı ve uzman yorumları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA