Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Eylül Bugün Gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Canlı ve uzman yorumları

Gündemde en çok araştırılan konular arasında altın fiyatları son dakika haberleri yer alıyor. Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan canlı rakamlar ve akabinde gelen uzman yorumları yakından takip ediliyor. En son Kapalıçarşı 24 ayar külçe altının gram fiyatı 473,57 liradan cumhuriyet altını ise 3.085,86 liradan işlem gördü. Peki Tam, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Güncel olarak yakından takip edilen konuların başında altın fiyatları canlı ve uzman yorumları yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinde altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arayanların sayısı ise bir hayli fazla. Haberimizde, Kapalıçarşı'dan gelen anlık bilgiler eşiğinde altın fiyatlarını görebilir, uzman yorumlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

16 EYLÜL GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kuyumcularda en çok ilgiyi göre gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son durum şöyle;