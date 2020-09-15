İBB işçileri Ankara’ya yürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İspark, Beltur, Spor İstanbul ve Otobüs A.Ş'den çıkarılan 20 kişilik bir grup İstanbul Valiliği'nden aldıkları yasal izin sonrası Ankara'ya yürüme kararı aldı. Dün öğle saatlerinde İBB Meclisi'nin eylül ayı oturumunun yapıldığı Avrasya Gösteri Merkezi önünde toplanan grup yürüyüş öncesi basın açıklaması yaptı.
EKMEĞİMİZDEN EDİLDİK
Grup adına konuşan ve Otobüs A.Ş.'den çıkartılan Samet Bulutçu, "Burada bulunanlardan kimimiz 20, kimimiz 10 kimimiz ise 5 yıldır bu aziz şehre hizmet ettik. Ancak üzülerek belirtmek isterim ki bu özverili hizmetlerde bulunan 11 bin 732 kişi geçen 1 yıllık süre içerisinde ekmeklerinden edildi. Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız sözleri ne de çabuk unutuldu? Emek, hak, adalet kavramları sadece seçim dönemine mi hapsoldu? Bu kadar insanı ve ailesini birçoğu incir çekirdeğini doldurmayacak kapı önüne koymak hangi adaletin kitabında yazmaktadır? Ne gerek vardı bunca emekçinin hayatını altüst etmeye? Bunca senedir verilen emekleri yok saymak hak mıdır?" diye konuştu.
ALLAH'A HAVALE EDİYORUM
Spor İstanbul A.Ş.'den çıkarılan Serkan Kutluatan: Bir cuma günü bizi insan kaynaklarına çağırdılar. Hiçbir sorgu sual olmadan önümüze bir kâğıt koydular. Bu kâğıdı imzalamamızı istediler. Bir gerekçe yok, bir iş disiplini yok ve ceza yoktu. Marmara Üniversitesi Spor Yöneticiliği mezunuyum. 12 yıldır çalıştığım şirketten hiçbir gerekçe gösterilmeden kapı dışarı edildim. Onları Allah'a havale ediyorum.
'DUL KADINSIN HAK EDERSİN'
Beltur'dan çıkarılan
Dilek Delihaslan: Yapılan
bir haksızlıktan dolayı bir
garson arkadaştan şikayetçi
oldum. Hiçbir bilgi verilmeden
işten çıkartıldım. Bana amirimin
dediği 'Dul bir kadınsın,
bunu hak edersin'.
Amirimin ismi R.K. Ben
dul bir kadınsam, ahlaksız
bir kadın değilim.
Tek derdim 2 tane
çocuğuma ekmek
parası kazanmak.
Temizlik işi yapıyorum.
Ben iş
kazası da geçirdim. Başka bir yerde
çalıştırdılar. Sonra tehdit ettiler.
Burada çalışıp iş kazası söylediğini
açıklarsan seni işten attırırız dediler.
Geçen hafta cuma günü ahlaksız
bir maddeden işten çıkarıldım.
Bakırköy Belediyesi'nde işçi eylemi
CHP'li Bakırköy Belediyesi'nde de toplu sözleşme hakları ihlal edilen belediye temizlik işçileri Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Kadrolu ve taşeron olarak çalışan temizlik işçileri, toplu sözleşme istediklerini belirtti. Bu eyleme katıldıkları için belki de işten çıkarılacaklarını belirten işçiler, "Hem zam alamadık hem de esnek çalışma modeliyle maaşlarımız düşürüldü. Sigorta primlerimiz yatmadı. Hakkımızı istiyoruz" dedi. İşçiler daha sonra, Bakırköy Belediyesi önüne yürüdü.