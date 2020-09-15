Normalleşme desteği nedir? Normalleşme desteği kimlere verilecek?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteriyor. Bu süreçte ekonomik anlamda yaşanan zorluklar, ile ilgili çalışmalarda sürüyor. Özel sektördeki işverenlerin sosyal güvenlik maliyetlerini azaltmak ve normalleşme sürecini arttırmak adına normalleşme desteği sunuluyor. Normalleşme desteği ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk, "Kısa çalışmanın ve nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren 3 ayı geçmemek şartıyla, her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız." demişti. Normalleşme desteği başvuru şartları Resmi Gazete'de açıklandı. İş yerleri normalleşme desteği başvurularını e-SGK kanalıyla yapabilecek.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Corona virüs salgınında kısa çalışma ödeneğinden ya da nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine prim desteğine normalleşme desteği adı veriliyor.