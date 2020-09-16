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ne kadar, bugün kaç para? 16 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyat

Geçtiğimiz ay içerisinde yaşadığı rekor yükselişin ardından düşüşe geçen ile ilgili son dakika hareketliliği de bugün de devam ediyor. Gram altın fiyatı bugün 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, fiyatları da küçük bir yükseliş içerisinde. Peki, 16 Eylül 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? 22 ayar bilezik fiyatları düşer mi yoksa yükselir mi? İşte, uzman yorumları ve anlık 22 ayar bilezik altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 14:54 ABONE OL
22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 16 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyat

Güncel ve canlı , piyasaların üçüncü işlem gününde de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Gram altının fiyatı, geçtiğimiz aydan bu yana yaşadığı düşüşün ardından bugün 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek , geçtiğimiz ay içerisinde rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 16 EYLÜL 2020

Durum böyle olunca, ' fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Piyasalardan güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceğini öğrenmeye çalışıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 16 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 16 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyat

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 427,60
  • Satış: 444,13

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22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 16 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyat

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22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 16 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyat
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