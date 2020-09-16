22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç para? 16 Eylül 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyat

Güncel ve canlı altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem gününde de son dakika hareketliliğini sürdürüyor. Gram altının fiyatı, geçtiğimiz aydan bu yana yaşadığı düşüşün ardından bugün 473 TL seviyesinden işlem görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz ay içerisinde rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 16 EYLÜL 2020

Durum böyle olunca, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Piyasalardan güncel gelişmeleri öğrenmek isteyenler, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceğini öğrenmeye çalışıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 16 Eylül 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.