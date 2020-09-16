Krizi iyi yöneten şirketlerin hisseleri % 20 değerleniyor

AON'UN yayınladığı rapora göre kriz yönetiminde başarılı olan firmalar yüzde 20'ye varan oranda değerleniyor. Rapora göre kurumlar bir krizi başarıyla yönettiklerinde, krizi takip eden yıl içerisinde hisse değerleri yüzde 20'ye varan oranda artış gösterebiliyor. Krizi başarıyla yönetemeyen kurumların hisse değerleri ise yüzde 30'a varan oranda düşüş yaşanıyor. Araştırmayı gerçekleştiren Pentland Analytics'in Kurucusu Dr. Deborah Pretty, "İtibarınızı etkileyen bir olaya anlık ve tepkisel yaklaşıldığında olayın anlatısının kontrolünü kaybetme riski oluşur ve hem marka itibarı hem de hisse değeri hasar görebilir. Yaşanan olaya karşı proaktif olunup olay derinlemesine değerlendirildiğinde ise piyasa ödüllendirici bile olabilir" diye konuştu. Kriz yöneteminde başarı faktörleri hazırlıklı olma, liderlik, iletişim, eylem ve değişim olarak sıralanıyor. Dün bilinen gerçeklerle bugün karar almanın mümkün olmadığını belirten, Aon Türkiye Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay ise kriz dönemleri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Karar alma eylemi bugün bilinenleri sürekli yenileyerek ve yarının bugün tarafından nasıl şekillendirildiğini anlayarak yapıldığında başarılı sonuçlar veriyor. Liderler bir yandan belirsizliklerle uğraşırken diğer yandan da kurumlarını geleceğe hazırlamak için planlarını doğru bilgilerle yapmalılar. Dirençlilik dediğimiz ve iş yaşamında önemi her geçen gün artan beceriyi de böyle tanımlayabiliriz. Raporumuzla, Kovid-19'un kriz yaratan doğasını incelerken kısa ve uzun vadede anlamlı sonuçlar yaratacak karar alma planlarını masaya yatırdık."