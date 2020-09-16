Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri yakından takip edilmeye başlandı. Uzman yorumları ve canlı rakamlar vatandaşların gündeminde yer alırken corona virüsünün yarattığı olumsuzlardan dolayı yatırım aracı olarak görülüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden detaylı şekilde ulaşabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 427,00
SATIŞ: 443,49
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.149,20
SATIŞ: 3.165,40
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.134,00
SATIŞ: 3.182,00
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.024,89
SATIŞ: 3.083,41
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.528,90
SATIŞ: 1.548,70
CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 767,10
SATIŞ: 775,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 472,67
SATIŞ: 472,76
"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak altın fiyatları konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.
"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"
Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.
"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"
Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, 'Koronavirüs aşısı'na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında altın fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini takip ediyor.