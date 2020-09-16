Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri yakından takip edilmeye başlandı. Uzman yorumları ve canlı rakamlar vatandaşların gündeminde yer alırken corona virüsünün yarattığı olumsuzlardan dolayı yatırım aracı olarak görülüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden detaylı şekilde ulaşabilirsiniz.