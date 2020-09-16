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Haberler Ekonomi Haberleri Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Uzman yorumları ile : 16 Eylül 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

hareketliliği ile canlı rakamlar yakından takip edilmeye başlandı. Corona virüsünün yarattığı ekonomik koşullardan dolaylı inişli çıkışlı grafiğe sahip olmasından dolayı uzman yorumları ile güncel rakamlar tam bu noktada merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle uzmanlar yükseliş trendinin sona erdiğinin söylenmesinin zor olduğunu da sözlerine ekliyorlar. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 16.9.2020 17:50 ABONE OL
Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü gününde ile ilgili bilgileri yakından takip edilmeye başlandı. Uzman yorumları ve canlı rakamlar vatandaşların gündeminde yer alırken corona virüsünün yarattığı olumsuzlardan dolayı yatırım aracı olarak görülüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 16 Eylül 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA

Uzman yorumları ve canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden detaylı şekilde ulaşabilirsiniz.

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 427,00
SATIŞ: 443,49

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.149,20
SATIŞ: 3.165,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.134,00
SATIŞ: 3.182,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.024,89
SATIŞ: 3.083,41

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.528,90
SATIŞ: 1.548,70

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 767,10
SATIŞ: 775,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 472,67
SATIŞ: 472,76

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, altın fiyatları için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

"AŞI HABERLERİ 'ALTIN FİYATLARI'NA YARAMIYOR"

Analistler, altının ons fiyatındaki düşüşte, son dönemde küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerin ve ABD'de görüşülmeye başlanan teşvik paketinin önemli rol oynadığını belirterek, 'Koronavirüs aşısı'na ilişkin olumlu haber akışının da küresel piyasalarda riskli varlıklara yönelimi desteklediğini kaydederken, yatırımcılar hem yurt içinde hem de yurt dışında konusunda gelişmelerini takip ediyor.

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Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika: 16 Eylül 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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