Aleyna Çakır ile Emine Yanıkoğlu’nun arkadaş oldukları ortaya çıktı! Aynı kader aynı son

Katil zanlısı Sonber Yanıkoğlu için, "En ufacık olayda, 'Beni sinir etme Emine, seni çeker vururum. Seni de öldürürüm, kendimi öldürürüm' derdi. Ama o gün Emine'yi öldürdü, kendini öldürmedi" diyen Durgar, "Emine bana, 'Bu daha ne ki abla. Evdeyken yapmadığı eziyeti bırakmıyor. Nefret ettim' diyordu. Biz, Emine ölmeden birkaç ay önce internetten sığınma yurtları aradık. Ankara olsun istemiyorduk. Yeni bir sayfa açmak istiyordu. Kıbrıs'a gitmek istiyordu. 'Yeter ki beni bulmasın abla' diyordu" ifadelerini kullandı.