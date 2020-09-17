AVM’de mağazaya özel kira sistemi

Salgın sürecinde artan vaka sayıları sonrası yeniden strateji belirleyen AVM'ler, 'mağazaya özel kira' sistemine geçti. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, mayısta kapılarını açan AVM'lerin haziranda kira almadığını, takip eden aylarda yüzde 70'lere varan kira indirimleri yaptığını söyledi. Altaş, "Ancak yaptığımız indirimler cirosu yüksek olan mağaza için anlamsız cirosu düşük mağaza içinse yetersiz kaldı. Maalesef vaka sayıları artıyor. Biz bu süreçte her perakendeciye özel kira sistemine geçilmesi konusunda tavsiye kararı çıkardık. Yılbaşına kadar bu sistemi devam ettireceğiz" diye konuştu.Teknoloji ve gıda perakendecileri ile açık alandaki restoran ve kafelerin yüzde 100 ciro artışlarıyla çalıştığını, iç mekân gıda işletmelerinde ve erkek giyimde ciroların yüzde 30'larda kaldığını dile getiren Altaş, "Dolayısıyla denge sağlamak için perakendeciye özel indirimin daha doğru bir uygulama olacağına karar verdik" dedi.