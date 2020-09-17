Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Sevindikli-TEM İzmit-1 kavşakları hattının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.