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Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor!

'nun Sevindikli Kavşağı ile İzmit-1 Kavşağı arası 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

AA
Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:20 Son Güncelleme: 17.9.2020 11:23 ABONE OL
Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi'nde Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) kesiminin yap-işlet-devret modeliyle yapılması, işletilmesi ve devri işi kapsamında Sevindikli- İzmit-1 kavşakları hattının trafiğe açılmasına Bakanlık tarafından onay verildi.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor!

Otoyolun söz konusu kesimi, 19 Eylül Cumartesi günü saat 23.59'da trafiğe açılacak.

Erişme kontrollü kara yolu olarak trafiğe açılacak bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasak olacak.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor!

Söz konusu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasak olarak belirlendi. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde durulabilecek.

Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor!

Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri durumunda Karayolları Genel Müdürlüğünden ve görevli şirketten izin almaları gerekecek.

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Bakan Karaismailoğlu müjdeyi vermişti: Dev proje açılıyor!
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