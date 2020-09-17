Hazine arazileri 10 yıllığına kiralık

Türkiye'de tarımsal üretimin artırılması ve istihdamın desteklenmesi amacıyla yeni bir proje daha hayata geçiriliyor. Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik bakanlıkları, Hazine'ye ait atıl durumdaki tarım arazilerinin, çiftçilere kiralanması için kolları sıvadı.Konuya ilişkin tebliğ dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, çiftçilerin tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan hazineye ait tarım arazileri 10 yıl süreyle kiraya verilecek. Tarım arazilerinin ilk yıl kira bedeli, taşınmazın rayiç bedelinin yüzde 1.5'u olarak belirlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, topraksız ve yeterli toprağı olmayan çiftçilere tarımsal faaliyette bulunmalarını sağlamak amacıyla, nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri köy ve mahallelerde bulunan Hazine taşınmazlarının 20 yıla kadar (10+10 yıl) kiralayacaklarını söyledi. Bakan Kurum şunları anlattı: "Bu düzenleme ile çiftçilerimize 60 dönüme kadar Hazine taşınmazı kiralayacağız. İlk etapta Konya, Aksaray, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar olmak üzere 6 şehirdeki hazineye ait toplam 41.5 milyon metrekare tarım arazisi kiralanacak."SÖZLEŞMENİN başlama ve bitiş tarihleri, mümkün olduğu hallerde ekim ve hasat dönemleri dikkate alınarak tespit edilecek. Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi, kontrol ekibinin uygunluk raporu üzerine yeniden bedel belirlenmek suretiyle idarece 10 yıl daha uzatılabilecek.