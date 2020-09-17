İlk yerli güneş panelleri Karapınar’a gönderildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, uyguladıkları politikalarla enerji teknolojilerini yerlileştirme adına önemli adımlar attıklarını söyledi. Dönmez, video konferansla katıldığı DEİK Enerji İş Konseyi Toplantısı'nda enerjide yerli üretimi, fabrika kurulumunu ve Ar-Ge'yi desteklediklerini belirterek, "Yerli üretimi destekleyen, fabrika kurulumunu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçirdik. Kaynak bizimse teknoloji de bizim olmalı. Nitekim geçtiğimiz haftalarda yerli güneş paneli üretecek bir fabrikamızı da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete aldık. Artık o panellerin dünyanın sayılı büyük güneş santrallerinden biri olacak Konya Karapınar'daki alanda montajına başladık. Önümüzdeki günlerde ilk elektrik üretimini yine bu yerli panellerden yapma mutluluğuna birlikte kavuşacağız" dedi. Türkiye'de geçen yıla göre sanayide elektrik tüketiminde düşüş olduğunu ancak haziran sonrasında artan tüketiminin çarkların yeniden dönmeye başladığını gösterdiğine işaret eden Dönmez, "Bütün gayretimiz bu artışın sürdürülebilir bir nitelik kazanması. Bu süreçte en büyük pay hiç kuşkusuz Türkiye'ye inanan ve güvenen yatırımcılarımızın" dedi. Dönmez, salgın döneminde Türkiye'nin yatırımlarını askıya almayan nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekerek, bu yılın son çeyreğinden itibaren daha hızlı toparlanma beklediklerini söyledi. Kovid-19 salgınıyla birlikte dünyanın artık üretim ve lojistik ağını çeşitlendirmesi ve ülkelerin üretimde öz yeterliliklerini geliştirmesi konularının önem kazandığını vurguladı.