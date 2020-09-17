İstanbul Havalimanı’na yenilikçi tasarımlar

İstanbulHavalimanı'nın ismini aldığı İstanbul ile özdeşleşen yenilikçi görsel tasarımları yayınlandı. Hizmete girdiği ilk yılda dünyanın en önemli havacılık aktarma merkezleri arasına giren havalimanının ortaya koyduğu iddia ile özdeşleşen 'yeni hikâyeye' 'yeni bir dünya' hedefiyle oluşturulan tasarım çalışmaları projenin konumunu yolculuklara kattığı yeni deneyimi yansıtıyor.Görsel tasarımları hakkında değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül, "Türkİslam sanat ve mimarisinde kullanılan motifler, güzellik, doku ve derinliği yeni tasarımlarımızda görmek mümkün. Yeni çalışmamız için kapsamlı bir iletişim planı hazırladık" dedi.