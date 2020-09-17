E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri: Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu?

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ile 1000 TL desteği başvuru ve sorgulama işlemleri: sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu?

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sağlanan parası başvuruları için araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Covid-19 salgının neden olduğu ekonomik olumsuzları en aza indirmek amacıyla devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destek için başvurular e devlet sistemi aracılığı ile alınıyor. Peki, Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…

Giriş Tarihi: 17.9.2020 08:57 Son Güncelleme: 17.9.2020 08:58 ABONE OL
Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…

Salgının vatandaşlar üzerinde neden olduğu ekonomik sıkıntıları bir nebze olsun azaltabilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan sosyal destek yardımı başvuruları ile ilgili araştırmalar halen devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce vatandaşın hesaplarına yatan bu ödeneğe başvuruların alınıp alınmadığı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? İşte ile 1000 TL desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU? E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir vatandaşlarla ödenmekte olan Pandemi sosyal destek yardımı başvuruları için araştırmalar da sürüyordu. Bilindiği üzere konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. Faz ödemelerinin dinamik bir süreç olacağını ve başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını bildirdi.

Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…

E DEVLET PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyaç sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre 'ten başvuru yapılabilecek. Buna göre; T.C. numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek.

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU

1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA 2020

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…

SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NE ZAMANA KADAR YAPILABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, faz 3'ün dinamik bir süreç olacağını, başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını belirtti.

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E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri: Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu?
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