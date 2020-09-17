E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri: Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu?

Salgının vatandaşlar üzerinde neden olduğu ekonomik sıkıntıları bir nebze olsun azaltabilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Pandemi sosyal destek yardımı başvuruları ile ilgili araştırmalar halen devam ediyor. Şimdiye kadar binlerce vatandaşın hesaplarına yatan bu ödeneğe başvuruların alınıp alınmadığı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Pandemi sosyal destek yardımı için başvurular devam ediyor mu? İşte E-devlet ile 1000 TL sosyal yardım desteği başvuru ve sorgulama işlemleri…

PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU? E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURU SORGULAMA EKRANI!

Koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir vatandaşlarla ödenmekte olan Pandemi sosyal destek yardımı başvuruları için araştırmalar da sürüyordu. Bilindiği üzere konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 3. Faz ödemelerinin dinamik bir süreç olacağını ve başlayıp bitme gibi bir durumunun olmayacağını bildirdi.