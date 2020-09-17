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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

SON DAKİKA: sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

son dakika hareketliliği, piyasaların dördüncü işlem gününde de devam ediyor. Gram altının fiyatı bugüne düşüşle başladı ve 471 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalı bir seyir içerisinde bulunuyor. Peki, 17 Eylül çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Güncel ve canlı altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte, 17 Eylül uzman yorumları ve 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 17.9.2020 15:37 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Canlı ve güncel , piyasaların dördüncü işlem gününde de hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugün düşüş içerisinde ve 471 TL seviyelerinden işlem görüyor. Bilindiği gibi, koronavirüs pandemisi nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına gelmişti. Özellikle, son üç dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor üstüne rekor kırmıştı. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için canlı rakamları aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 17 EYLÜL 2020: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

Durum böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 17 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ATA ALTIN

  • Alış: 3.146,10
  • Satış: 3.158,50

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.137,00
  • Satış: 3.184,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 471,31
  • Satış: 471,40

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.527,00
  • Satış: 1.545,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 766,00
  • Satış: 773,60

TAM ALTIN

  • Alış: 3.019,62
  • Satış: 3.078,05

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları sürpriz hareketlilik! 17 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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