Son dakika! Türkiye Sigorta Başkanı Benli'den önemli bir açıklama geldi

Son dakika haberi: Türkiye Sigorta Başkanı Benli'den tek çatı altında birleşen sigortaların ortak adı olan Türkiye Sigorta hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Benli açıklamasında, "Türkiye Sigorta, 36 bölgede 2 bin 600 çalışan ve 7 bin 500 dağıtım kanalıyla lider bir sigorta şirketi olarak başladı" dedi.

BES'DE BİRİKEN FONLARIN GÜVENİLİRLİĞİNE İLİŞKİN YORUMLAR

Benli: "(BES'de biriken fonların güvenilirliğine ilişkin yorumlar) Açık ve net bir şekilde söylüyorum; bu yorumların hepsi yanlış. Bu haksızca ve eksik bilgiyle yapılmış yorumlar vatandaşın da haklarını kaybetmesine neden olabilecek. Vatandaşlar sigorta şirketlerine sormadan, oradan buradan duydukları maksatlı yorumlarla hareket etmesinler."

ERDOĞAN: SİGORTA SEKTÖRÜMÜZÜ KÜRESEL REKABETTE ZİRVEYE TAŞIMASINI ÜMİT EDİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde kamunun sigorta ve emeklilik şirketleri tek çatı altında toplandığı açıklanmıştı. Türkiye'nin en büyük sigorta ve emeklilik şirketinin tanıtımında konuşan Başkan Erdoğan, "Sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

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"STRATEJİK BİR HAMLEYİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Kamu sigorta ve emeklilik şirketlerini Türkiye Varlık Fonu bünyesinde bir araya getiren Türkiye Sigorta'nın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sigorta sektörümüze yeni vizyon kazandıracağını inandığım stratejik hamleyi hayata geçiriyoruz. Atılan bu adımın sadece sigortacılık sektörüne değil, finans piyasasına ve reel ekonomiye önemli katkıları olacaktır. Türkiye'de bölgesel bir sigorta lideri çıkarma hedefimize bir adım daha yaklaştığımıza inanıyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın sigorta sektörümüzü küresel rekabette zirveye taşımasını ümit ediyorum" demişti.

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