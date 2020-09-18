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1915 Köprüsü’nde 2’nci kılavuz halat çekiliyor

Giriş Tarihi: 18.9.2020 ABONE OL
1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2’nci kılavuz halat çekiliyor
Çanakkale Boğazı'nda yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kuzey yönlü geçici çalışma halatı montajına başlandı. Halat montajının yapılabilmesi için Çanakkale Boğazı'nın transit gemi geçişlerine kapatılması kararı alındı. Bu kapsamda, 1915 Çanakkale Köprüsü inşaat faaliyetlerinin sağlıklı olarak yürütülmesi amacıyla boğaz 05.00 ile 17.00 saatleri arasında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çalışma ile Avrupa ve Asya kıtaları bir halatla birleştirilmiş olacak. Tamamlandığında gemiyle 35 dakika süren boğaz geçişini 6 dakikaya indirecek köprünün uzun araç kuyruklarını ortadan kaldırması bekleniyor.
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1915 Çanakkale Köprüsü’nde 2’nci kılavuz halat çekiliyor
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