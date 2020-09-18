50 lirasına 50 bin lira istiyor!

'İNTERNETTE HATALI PARALARI ARAŞTIRDIM'



Arslan, eline geçen kağıt ve metal paraların inceleyip hatalarını bulmaya çalıştığını belirterek, "Hatalı para üzerine çıkan haberleri araştırdım. Bunları araştırdıktan sonra bende bir tik oluştu. Elime geçen her türlü madeni para ve kağıt paranın seri numarası, T.C. kısmının yamuk basılması ya da demir paralardaki hataları bulmaya çalışıyorum, hatta seri numaralarını kontrol ediyorum. Acaba bir yer de yanlışlık bulabilir miyim diye. Şu an bu hatayı yakaladım. Bundan sonraki süreçte ne gibi hatalar yakalarım onları araştırmaktayım. Hala koleksiyoncular hangi paraları değerlendiriyor ya da hangi paralar değerli onları kontrol ediyorum" dedi.