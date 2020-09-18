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19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

Haftayı yükselişle kapatan üzerindeki gelişmeleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin yurt genelinde gündem maddeleri arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracının gün içerisinde yaşadığı tüm değişimler vatandaşlar tarafından takip edilirken öte yandan uzmanların yorumlarına göre bir süre daha fiyatlardaki yukarı yönlü hareket devam edecek. Peki; Kapalıçarşı Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 19.9.2020 06:34 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

canlı ve güncel rakamlar: Geçtiğimiz haftayı altının gramı 473 TL bandında kapatırken yaşanan bu yukarı yönlü hareket özellikle yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Gün içerisinde "Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?" sorusu güncel yanıtını araştırırken uzmanlar fiyatlardaki bu hareketin süreceği yönünde analizler yapıyor. İşte 19 Eylül 2020 Bugünün canlı ve güncel altın fiyatları ve son dakika gelişmelerinin detayları…

TAM YARIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? ALTIN DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre; altının gram fiyatı 473 TL olarak kaydedilirken hafta sonunun gelmesiyle beraber araştırmalar da hız kazandı. Vatandaşlar yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek için canlı rakamları yakından takip ediyor ve internet aracılığı ile "Altın fiyatları ne kadar?" sorusuna güncel yanıtı arıyor…

Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

ATA ALTIN

Alış: 3.168,80

Satış: 3.186,00

ATA ALTIN CANLI

CUMHURİYET ALTIN

3.153,00

CUMHURİYET ALTIN CANLI

Satış: 3.200,00

Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

GRAM ALTIN

Alış: 473,72

Satış: 473,93

GRAM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

YARIM ALTIN

Alış: 1.513,40

Satış: 1.533,00

YARIM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 759,00

Satış: 767,40

ÇEYREK ALTIN CANLI

TAM ALTIN

Alış: 2.992,38

Satış: 3.050,28

TAM ALTIN CANLI

Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

"ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞ TRENDİNİN SONA ERDİĞİNİ SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para'da yayına katılarak konusunda değerlendirmelerde bulundu. Ergezen, için temel dinamiklerde bir değişiklik olmadığını savunarak, "Altın fiyatları için yükseliş trendinin sona erdiğini söylemek çok zor" dedi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Maviş, önümüzdeki hafta altın fiyatlarının 1920-1970 dolar bandında seyrinin muhtemel olduğunu belirterek, "ABD seçimlerine kadar altın fiyatları hem doların seyrine hem de haber akışına duyarlı olacak" dedi.

Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?

KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARI ALTIN FİYATLARINA NASIL YANSIYOR?

Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Onurcan Bal aşı haberlerinin piyasalar üzerindeki etkisini A Para'da değerlendirirken için değerlendirmelerde bulundu. Bal, aşı haberlerinin piyasalardaki iyimser beklentilerle risk iştahını desteklediğini ifade ederek, "Ancak dünya çapında aşılamaya geçilmesi zaman alacak" dedi.

Uzman isim finansal piyasaların biraz daha önden fiyatlama yaptığını belirterek, " 1900 doların üzerinde tutunuyor. Aşı kaynaklı ekstra iyimser havalar kısa vadede altın fiyatları için düzeltmelere neden olabilir ama uzun vadede ons altın tarafında genel beklentiler yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" dedi.

Onurcan Bal ayrıca, "Uzun vadede içinde bulunduğumuz ortamın altın fiyatlarını destekliyor. Uzun vadeli yükselişin güç kazanabilmesi için kısa vadede 2000 doların üzerinde kapanışların gerçekleşmesi gerekiyor. Salgın kaynaklı gelişmeler ve aşı çalışmaları altın fiyatlarında belirleyici olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

"ALTIN FİYATLARI KADEMELİ DÜŞEBİLİR"

Stratejist Yeliz Karabulut, A Para'da için kritik değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, bundan sonraki süreçte ekonomilerin toparlanması ve ikinci dalga görülmemesi halinde altın fiyatlarında kademli bir düşüş beklediğini belirterek, "Dolar endeksindeki beklediğim hareket altını aşağı çekebilir" dedi.

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Altın fiyatları son dakika 19 Eylül 2020 canlı ve güncel rakamlar: Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, düşecek mi, yükselecek mi?
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