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ve motorine

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 28 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 25 kuruş geldi.

AA
Giriş Tarihi: 18.9.2020 17:00 ABONE OL
Benzin ve motorine zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,93 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,60 liradan 6,88 liraya, İzmir'de 6,67 liradan 6,95 liraya yükselecek.

Ankara'da ortalama 5,79 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,04 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,74 liradan 5,99 liraya, İzmir'de 5,82 liradan 6,07 liraya çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NEYE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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