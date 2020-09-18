Enerjide söz sahibi ülke Türkiye! EPDK’nın gurur günü

Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği (ERRA) genel kurulunda ERRA Yönetim Kurulunda boşalan 6 üyelik için 9 ülkeden adaylar yarıştı.

Küresel salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen ERRA Genel Kurulu'nda, yönetim kurulu üyeliği için Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Avusturya, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Letonya ve Macaristan'ın düzenleyici kurumlarından üst düzey yöneticiler yarıştı. Gizli oyla yapılan seçimler sonucunda ERRA Yönetim Kuruluna Ahmet Çağrı Çiçek, Avusturya'dan Dietmar Preinstorfer, Gürcistan'dan Maia Melikidze, Kuzey Makedonya'dan Adrijana Nelkova-Chuchuk, Letonya'dan Roland Irklis ve Macaristan'dan Pal Sagvari seçildiler. Tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle toplanan ERRA Genel Kurulu, yönetim kurulu üyelerinden Maia Melikidze'yi ERRA Başkanlığına; Pal Sagvari'yi ERRA Başkan Yardımcılığına seçti. Böylelikle ERRA başkanlığına ilk kez bir kadın seçilmiş oldu.

Tayland'ın Enerji Düzenleme Komisyonu'nun tam üyeliğe; Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dabi Enerji Dairesi, Cezayir Elektrik Ve Gaz Düzenleme Komisyonu, Doğu Afrika Enerji Düzenleyicileri Birliği ile Fransa Enerji Düzenleme Komisyonunun ortak üyeliğe kabul edildiği ERRA Genel Kurulu'nda Ahmet Çağrı Çiçek, "Avrupa Birliği müktesebatı ile hızlı gelişen, dinamik bir enerji piyasasının gereklerini birlikte değerlendirme deneyimi ve farklı kültürel algıları algılayabilme kapasitesiyle EPDK'nın, genişleyen ERRA'nın kapsayıcılığına katkı sağlayacağını" vurguladı.

Çiçek: "Gelecek çok da uzak değil. Küresel salgın hepimizi gelecekte yaşamaya zorladı. Geleceğin dayattığı dönüşümleri ve gelişimleri düzenleyici kurumların dayanışma içerisinde karşılaması ve yönetebilmesi gerekir. ERRA Yönetim Kurulu üyesi olarak bu vizyon dahilinde çalışacağım." dedi.

Düzenleyici çerçevelerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi misyonuyla sürekli gelişen düzenleme dünyasında bir referans noktası oma vizyonuyla çalışan ERRA'nın, son katılımlarla birlikte, 4 kıtadan, 34'ü tam üye ve 14'ü ortak üye olmak üzere 48 üyesi bulunuyor.

BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Çiçek'in ERRA Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek; "Bu görev bizim için çok değerli. İnşallah Çağrı Çiçek kardeşimiz de hem EPDK'yı hem de ülkemizi layıkıyla temsil edecektir. Kendisine yürekten başarılar diliyorum" dedi.