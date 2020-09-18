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! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

haberleri... Covid-19 pandemi sürecinde üretimi tüm dünyada yavaşladı. sektöründe bir çok fabrika frene bastı. Üretim durunca insanların sıfır araç bulmak neredeyse imkânsız haline geldi. Otomotiv sektöründe kademeli olarak yeniden üretime başlansa da araç bayilerinde sıfır araç sıkıntısı yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle sağlık endişeleriyle toplu taşımaya binmek istemeyen vatandaşlar araç fiyatları konusunda son dakika gelişmelerini titizlikle takip ederken, fırsatçılar insanların zorda kalmış durumundan faydalanarak çok ciddi paralar kazandılar. İnsanları ikna etmek için ise hepsinin dilinde aynı laf var...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.9.2020 21:13 Son Güncelleme: 18.9.2020 21:17 ABONE OL
SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

haberi... piyasasındaki bu fiyat dengesizliğine açıklık getiren OTOHABER Genel Yayın Yönetmeni A Haber'de dikkat çeken açıklamalar yaparken, araç almak isteyenler için fırsatçıların nasıl ikna ettiğine dair önemli bilgiler vererek, uyarılarda bulundu.

SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

"YÜKSEK TALEBE KARŞILIK DÜŞÜK BİR ARZLA KARŞILAŞILDI"

Bolkan, Mart ayında pandemi ortaya çıktığında insanların toplu taşımadan kaçınmak istediğini ifade ederek açıklamalarda bulundu. Bolkan, " piyasa piyasası 2019'un son 3 ayında çok ciddi bir hareketlenmeye sahne olmuştu ve ertelenmiş talep gerçekleşmeye başlamıştı. Dolayısıyla pandemiyle ile birlikte özellikle Avrupa'daki üretimin durması otomobil üretiminin durulması sebebiyle daha önce sipariş verilmiş otomobiller Türkiye'ye gelmedi ve dolayısıyla yüksek talebe karşılık düşük bir arzla karşılaşıldı" dedi.

SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

"FİYAT FARKLARI 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI"

Uzman isim çok fazla sayıda tüketicinin almak istediğini ancak onlara yetecek kadar otomobilin bayilerde bulunmadığını belirterek, "Dolayısıyla bu aşamada daha önceden otomobil almaya karar vermiş ya da o dönemde bir şekilde otomobil satın alabilmiş bazı kişiler bunlar galericilerde olabilir normal kişilerde olabilir. Otomobillerini liste fiyatlarının üzerinde satmaya karar verdiler ve bu fiyat farkları o kadar çıktı ki 150.000 liraya kadar farklarla karşılaştığımızı net olarak söyleyebilirim. Tabi o lüks otomobillerde" dedi.

SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

"PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI"

Özellikle 230 bin lira liste fiyatı olan otomobillerin 260-270 bin aralığında peynir-ekmek gibi satıldığını vurgulayan Bolkan, "2 ay sonraya sıraya girmektense ben hemen otomobilimi alayım sağlığını koruyayım diye düşündü insanlar. Bundan da faydalanan fırsatçılar karşımıza geldi" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

"TÜKETİCİLER ÇOK PARA KAYBETTİLER BU DURUMDA"

Tek bir galerinin listesinde 20'den fazla farklı marka ve modellere ait sıfır kilometre araç yer aldığı dikkat çekerken , "Hukuki anlamda bildiğin kadarıyla bir sorun etmiyor. En azından serbest piyasa açısından. Vicdani olarak baktığınızda bu bir fırsatçılık diye düşünüyorum ve o insanlar çok ciddi paralar kazandılar. Tüketiciler çok para kaybettiler bu durumda. Bir yerde insanların zorda kalmış halini kullanmış oldular" dedi.

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SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

FIRSATÇILARIN DİLİNDE HEP AYNI LAF VAR

fırsatçıların tüketicileri şu sözlerle ikna ettiğini bildirdi:

"Oradan öte büyük ihtimalle şunu söyleyeceklerdir. 2-3 ay beklerseniz eğer bu otomobili normal distribütör üzerinden almaya kalktığınızda işte büyük ihtimalle euro yükselecektir zaten bu fiyata gelecektir. Dolayısıyla hani bugünden o parayı verin satın alın rahat edin mantığı karşımıza çıkıyor."

SON DAKİKA! Araç alacaklar dikkat: Fırsatçıların dilinde hep aynı laf var! Otomobil satışında fırsatçılık böyle gözler önüne serildi

KAMERANIN ÖNÜNDE GALERİCİNİN FIRSATCILIĞI GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

... A Haber kameralar önünde bir galericiyi aradı ve fiyat farkının nedenini sordu verilen yanıt ise, fırsatçılığı gözler önüne serdi.

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